"Jede Parodie will erarbeitet werden", sagt Comedian Alex Kristan. Und dass er hin und wieder an Charakteren scheitert. Humor sieht er als Gegengift zum engen Korsett, in dem wir heute stecken.

SN/sw/michaela pircher Am Donnerstag, 28. Februar, kann man Alex Kristan in der Salzberghalle Hallein live erleben.