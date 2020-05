"Angaben sind verwirrend": Sommerkinos warten auf klare Ansagen vom Bund

Die Betreiber einiger Freiluftkinos in Salzburg sitzen in den Startlöchern, können aber nicht planen.

Liebhaber von Open-Air-Kinos müssen sich in Salzburg derzeit noch ein wenig gedulden. Zwar laufen die Vorbereitungen für die Sommerkinos in Stadt und Land auf Hochtouren, bevor am kommenden Montag aber keine genauen Richtlinien für Kulturveranstaltungen im Freien vorliegen, ist vielfach unklar, wann und teilweise auch wo Filme über die Leinwand flimmern werden.

"Wir haben die Finanzierung, wir haben das Programm, aber wir haben noch keinen Termin", sagte etwa Kornelia Thöni, Initiatorin des Sternenkinos auf dem fast 6.000 Quadratmeter großen Salzburger Kapitelplatz. "Die bisherigen Angaben aus dem Ministerium sind verwirrend und machen keinen Unterschied zwischen Indoor und Outdoor. Wir wissen, dass wir ein Sicherheitskonzept brauchen, aber wir wissen nicht, wie es auszusehen hat und wem wir es vorlegen sollen." Man habe eigentlich im Juli starten wollen, nun sei nicht einmal klar, ob das Sternenkino überhaupt stattfinden könne. "Dabei brauchen viele unserer Partner die Aufträge dringend: Technikfirma, Stromanbieter, Elektriker, Street-Food-Trucks", so Thöni.

Auch für Sommerkino im Volksgarten sind derzeit noch Fragen offen. "Vieles hängt von der entsprechenden Verordnung ab. Wie viel Platz ist für jeden Besucher notwendig? Wie groß ist der Abstand zum Nachbarn? Muss man Personenanzahl mit Anmeldeliste kontrollieren oder nicht? Ist das Gelände abzusperren?", sagte Isabel Bojanovsky von der Stadt Salzburg. "Wir prüfen derzeit noch verschiedene Standorte, wo die Abstandsregeln eingehalten werden können." Auch was bei Schlechtwetter passiere - bisher konnten Besucher bei Regen oder Gewitter in "Das Kino" ausweichen - sei noch unklar.

Beim Sommerkino der Salzburger Burgen und Schlösser hofft man, zumindest die fünf Termine im Juli und im August realisieren zu können. "Wenn es heißt, dass jeder der sich seinen Sessel selbst nimmt ihn mit Abstand aufstellt, und sich Familien zusammensetzten dürfen, dann würde das in den Höfen der Burgen gut gehen", sagte Pressesprecherin Birgit Meixner. Auch das Open-Air-Kino der Trumer Brauerei in Obertrum soll von 9. Juli bis 13. August wieder stattfinden, die Homepage nennt derzeit aber weder Programm noch Details.

"Wir warten einmal ab, ob Ende Mai die Vorsichtsmaßnahmen so in eine konkrete Verordnung gegossen werden wie angenommen", erklärte Renate Wurm vom "Das Kino". Ihr Lichtspieltheater versorgt heuer eine Reihe von Sommerkinos mit Filmen und Technik. "Wenn es nicht zu einer zweiten Welle kommt, sind wir aber guter Dinge - wenn auch das Wetter mitspielt."

Quelle: SN