Animationsfilm über Schloss Hellbrunn gewinnt zwei internationale Preise

Der Animationsfilm "How it all began" über das Salzburger Schloss Hellbrunn wurde beim internationalen Festival "Cannes Corporate Media & TV Awards 2021" gleich zweifach ausgezeichnet.

Einmal in der Kategorie "Besucherfilme" und einmal in der Kategorie "Beste Animation, Grafik und Spezialeffekte". Unter knapp 900 Einreichungen aus über 40 Ländern, eingeteilt in fünf Hauptkategorien, wurde der Film ausgewählt. In der Nebenkategorie "Beste Animation, Grafik und Spezialeffekte" gibt es nur eine Gewinnerin mit einem schwarzen Delfin als Trophäe.

"In der Hauptkategorie ,Besucherfilme' gibt die hochkarätige Jury erst Mitte November offiziell bekannt, ob es die Auszeichnung in Gold oder Silber wird. Jetzt heißt es also noch abwarten und Daumen drücken", sagt die ressortzuständige Bürgermeister-Stellvertreterin Barbara Unterkofler.

Die Freude beim Team aus Hellbrunn ist bereits riesengroß. "Unabhängig davon, welcher Preis es schlussendlich wird - wir sind jetzt schon unglaublich stolz über die Auszeichnung und wir möchten uns noch mal bei allen Beteiligten für die großartige Zusammenarbeit bedanken, ohne die wir es nie geschafft hätten, diesen Film in dieser Form zu produzieren - und schlussendlich eine Auszeichnung dafür zu bekommen!", so Schloss-Leiterin Ingrid Sonvilla.

Hellbrunn einmal anders sehen

Der Imagefilm passt perfekt zum Gesamtkunstwerk im Süden der Stadt - er entführt in die fantastische Welt von Hellbrunn. Aus dem historischen Plan Hellbrunns faltet sich die Szenerie auf, ein Einhorn navigiert die Zuschauer elegant durch die Schauplätze Schlossanlage, Ausstellung und Wasserspiele. Der Film kann online oder vor Ort im Besucherzentrum angesehen werden.

Die Visualisierung wurde realisiert von Simon Wendler und Stefan Pausch (signSTUDIOS, Graz), nach einem Script von Patrick Guendera und unter der wissenschaftlichen Begleitung von Sibylle Kampl. Die Musik stammt von Pablo Anson.