Anna-Lena Obermoser: Die Wortklauberin

Anna-Lena Obermoser ist Poetry-Slammerin. Seit sieben Jahren tourt die 22-Jährige aus dem Oberpinzgau durch Österreich und Deutschland. Am Samstag moderiert sie einen Slam im Nexus.

Sie klingt etwas rau - stimmlich. "Ich habe mich verkühlt", gesteht Anna-Lena Obermoser. In Graz, wo sie derzeit lebt und studiert, spielte sie am Wochenende bei einem Theaterstück mit. Das nennt sich "Abtauchen" und im Untertitel heißt es "Eine poetisch-chorische Parabel über das Blubbern im Bauch". Obermoser: "Wir spazierten mit dem Publikum im Freien und suchten nach Geschichten in der Grazer Unterwasserwelt. Ich als Angler."

In ungewöhnliche Welten einzutauchen, ist ihre Sache. Dabei geht sie allem auf den Grund - in selbst verfassten Texten und mit viele Energie. Als 15-Jährige stand sie zum ersten Mal auf der Bühne bei einem Poetry-Slam in der ARGE Salzburg. 2015 wurde sie österreichische U-20-Meisterin, diesem Titel fügte sie seither jede Menge andere hinzu. Die Pinzgauerin ist eine gefragte Teilnehmerin bei Poetry-Slams in Österreich und Deutschland.

Fad wird ihr nicht. An der Fachhochschule Joanneum in Graz hat Obermoser ein Studium für "Soziale Arbeit" begonnen. "Das ist ein Vollzeitstudium mit Anwesenheitspflicht." Und daneben wird von ihr gedichtet und moderiert. Am kommenden Samstag schlüpft sie in die Rolle der Moderatorin beim Poetry-Slam "Wortklauberei" im Kunsthaus Nexus in Saalfelden. Neben einem feststehenden, exquisiten Line-up gibt es auch wieder eine offene Liste. Somit hat jeder die Chance, sich selbst anzumelden und mitzumachen. "Ich hoffe, es kommen zwei, drei Kurzentschlossene", sagt die Königsleitenerin und ergänzt: "Die Stimmung im Nexus ist jedes Mal genial. Man spürt, dass alle voll motiviert sind, das pusht einen selber noch mehr." Was rät sie Neulingen? "Du musst du selbst sein, echte Gefühle zeigen, einen Schmäh haben." Sie selbst steuert als "Opferlamm" einen Text außerhalb des literarischen Wettstreits bei.

Termin: Samstag, 17. Februar, ab 20 Uhr, Kunsthaus Nexus, Saalfelden. Anmeldung für die offene Liste unter: office@kunsthausnexus.com