Anni Haitzmann im Salzburger Volksliedwerk: Eine Anwältin des Singens tritt an

Singen hebt die Laune, verbessert das Beisammensein und lindert Konflikte. Mit dieser Erfahrung übernimmt Anni Haitzmann den Vorsitz.

Eigentlich sollte die Pinzgauerin Anni Haitzmann jetzt frisch gekürte Präsidentin des Salzburger Volksliedwerks sein. Doch die Pandemie hat aufs Neue jene Generalversammlung vereitelt, in der am Dienstagabend formell zu bestätigen gewesen wäre, was Anni Haitzmann seit Monaten tut: das Werk Roswitha Meikls fortzuführen. Sie habe ihrer Freundin vor deren Tod im heurigen Juli zugesagt, dieses Ehrenamt bis auf Weiteres zu übernehmen, sagt Anni Haitzmann im SN-Kulturgespräch, das ab Mittwochabend, 18 Uhr, im Stream übertragen wird. Nun wird eine Briefwahl organisiert, ...