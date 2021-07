Anpfiff zur zweiten Halbzeit beim Diabelli Sommer Mattsee

Im August bietet das Festival eine Mischung aus Jazz und Volksmusik. Auch der Obmann des Diabelli Sommers ist aktiv: Geiger Benjamin Schmid ist mit feinstem Gypsy Jazz zu hören.

Wer neben dem bunten Festspieltreiben den etwas kleineren Rahmen sucht, jedoch nicht auf hochkarätigste musikalische Beiträge verzichten will, der kommt auch heuer beim Mattseer Diabelli Sommer nicht zu kurz. Das Festival im Seenland, welches sich in den letzten zwei Jahrzehnten zum absoluten Streicher-Mekka entwickelt hat, geht in seine zweite Halbzeit und wartet bis in den Herbst noch mit einigen Highlights auf.

Im Frühjahr war die Unsicherheit bei Roberto Di Ronza, dem künstlerischen Leiter des Mattseer Diabelli Sommers, noch ...