Die neue Galerie kunst.raum.M37 öffnete an der Moosstraße ihre Türen. Künstlerin Sylvia Kummer stellt darin die Haut in den Mittelpunkt.

Zuerst gilt es das Architekturbüro zu durchqueren, bevor es über eine Wendeltreppe hinabgeht, in den neuen Kunstraum an der Moosstraße mit der Nummer 37. Eine riesige Fensterfront lässt natürliches Licht in die Ausstellungsfläche dringen. Keine durchgängigen Wände - die 63 ...