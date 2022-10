Architektur vereint sich im Dom mit Musik

Der Salzburger Dom ist ein ideales Bauwerk für jene frühbarocken Werke, die nun gespielt werden.

Das himmlische Jerusalem sollte am Samstag im Salzburger Dom wenigstens musikalisch angedeutet werden. Mit dem Anspruch, die Tradition des frühen 17. Jahrhunderts zu beleben, veranstaltet die Salzburger Bachgesellschaft ein Konzert, dessen Programm ein frühbarockes Entzücken auslösen könnte. Musik aus den 1620er-Jahren, also der Entstehungszeit des heutigen Doms, wird in mehrchöriger, aus Venedig nach Salzburg importierter Weise aufgeführt. So wie einst zum legendären Domweihfest von 1628 soll am Samstagabend in der Vierung musiziert werden. Dort wird Jörn Hinnerk Andresen das Collegium ...