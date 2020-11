Arge Kultur bleibt im Dezember geschlossen

Nicht nur bis 6. Dezember, sondern gleich bis Jahresende werden die Veranstaltungen abgesagt oder auf 2021 verschoben.

Mit der Präsentation des Buchprojekts "Wer deutet die Welt" und einem Konzert von Fehler Kuti geht am Wochenende das diesjährige "Open Mind"-Festival in der Salzburger ARGEkultur zu Ende. Trotz Kultur-Lockdown fand die diesjährige Ausgabe zehn Tage lang statt: Alle Veranstaltungen von "Open Mind" übersiedelten ins Internet. Auch die finale Buchpräsentation (21. 11., 11 Uhr) und das Konzert (21. 11., 20.30 Uhr) werden als Onlinestreams übertragen. Danach bleibt es in der Salzburger Kulturstätte für eine längere Zeit still.

Bis ...