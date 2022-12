Auf einer Wellenlänge

... und doch ganz anders: Magic Delphin und Spycats mögen tierische Namen, gute Musik und schätzen das Wort. Heute, 22.12., spielen sie im Jazzit.

"Langweilig wird es bei uns sicher nicht", lacht Ben Lageder, Mastermind von Magic Delphin. So bunt wie seine Kleidung ist auch sein künstlerischer Ausdruck. Mit deutschsprachigen, synthielastigen und teils trashigen Indie-Popsongs sticht Lageder in Salzburgs Musikszene hervor - auf drei Alben und Airplay von FM4 bis Ö1 kann der Salzburger bereits verweisen. Theaterproduktionen, Soundinstallationen, Performances und ein Indie-Pop-Konzert für Kinder zeugen davon, dass er sich in seiner Kreativität nicht einschränken will.

Als Solo-Projekt gegründet, hat sich der Delphin ...