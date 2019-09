Die kostenlose Stadtspaziergang-Reihe startet am 19. September mit Kunstwerken in Salzburg-Süd.

In der Stadt Salzburg wimmelt es von Kunst im öffentlichen Raum. Und doch wird diese von den Bürgern oft gar nicht wahrgenommen, man eilt an den Skulpturen und mit Kunst versehenen Häuserfassaden in täglicher Routine vorbei. Manche Werke sind auch ...