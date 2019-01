Aus alten Büchern einen Teppich gewoben

Im Museum Fronfeste schuf Lotte Llacht einen "fliegenden Teppich" der besonderen Art. Er macht neugierig auf literarische Entdeckungen.

In den Raunächten hat das Museum Fronfeste die Literaturwissenschaftlerin Lotte Llacht (Lotte Reitzner) eingeladen, einen magischen Teppich auszubreiten. So entstand aus Hunderten alter Bücher ein Gewebe aus Lesbarem aller Art. Was eigentlich dem Reißwolf zum Opfer gefallen wäre, ist nun, zerstörungsfrei verbunden, als begehbare Rauminstallation zu erleben. Belletristik, Sachbücher, fremdsprachige Literatur und Kinderbücher wurden zu einem Mosaik des Wissens zusammengesetzt. Man begibt sich hinein, entdeckt schon Gelesenes oder Unbekanntes, öffnet Tresorbücher, sitzt auf gebündelten Atlanten, findet Zaubersprüche und schmökert in alten Geschichten.