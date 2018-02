Ausstellung in Salzburg: Ringen am Weg zu sich selbst

Kämpfen. Es ist immer dann am härtesten, wenn man der eigene Gegner ist. Fotograf Helge Kirchberger nahm das Duell an.

Der goldene Westen. Nichts als ein goldener Käfig? Scheint so. Anfang Jänner 2013 war Helge Kirchberger am Ende. Mit sich, seinem Latein und der Welt. Rasende Kopfschmerzen plagten ihn. Dauerhafte Erschöpfung gesellte sich dazu. Er musste beruflich pausieren. Hohe eigene Erwartungen, das rastlose Vorwärts im Beruf und dazu die gnadenlose digitale Peitsche von WhatsApp und Smartphone.

Aber der Mensch braucht eben auch Glück. Das trug in diesem Fall sogar einen Namen. Nämlich Noora Gröger. Die Therapeutin aus Hof lud ihn ein, mit einer Gruppe mehrere Wochen zu verreisen. In die Republik Tuwa, also den südlichen Teil Sibiriens. Die SN berichteten damals über Helge und seine sibirische Kur. Er traf auf der Reise durch ein schier endloses Land stolze Reiter, Schamanen, zunächst skeptische Dörfler und vor allem aber zufriedene, lachende Kinder. Und er traf sich selbst. Das war kompliziert. Der Perfektionist, ohnehin mit fotografischer Minimalausrüstung unterwegs, hatte fünf Akkus und zwei Ladegeräte mit. Ein netter Mensch verschickte drei davon bereits am dritten Tag nach einem Spontan-Gelage per Auto 300 km in eine ferne Stadt. Da hatte Kirchberger, der Westler, der Ungeduldige, der auf 100 Prozent gepolte Mann, mit sich einen harten Kampf auszufechten. Helge gewann. Atmete nach Stunden durch. Ließ locker. Besann sich auf Wesentliches. Fand Ruhe in sich selbst und die Muße, Menschen, Land und Begegnungen mit Hingabe auf sich wirken zu lassen. 2015 machte sich Kirchberger noch einmal auf den Weg. Mit Erika Pichler als Dolmetscherin, einem Schamanen als Scout und seiner Leica. Die Ergebnisse sind jetzt in einer Ausstellung zu sehen.



Helge Kirchberger, Tuwa,

Ausstellungseröffnung am Sa., 24. 2., 11 Uhr, Schloss Arenberg, Arenbergstraße 10, 5020 Salzburg; Do. 18 bis 20; Sa. 10 bis 18; So. 12 bis 16. Tel.: 0662/640101