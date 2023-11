Ausstellung in St. Gilgen zeigt unsere Seen abseits des Trubels der Hauptsaison

Ihr Buch "Off Season" haben der Fotograf Peter Schlager aus Elixhausen und der Anifer Schriftsteller Christoph Janacs schon 2015 veröffentlicht. Das Kulturhaus St. Gilgen zeigt dazu jetzt eine Ausstellung. Janacs liest bei der Vernissage am 4. Dezember.

Der Fotograf Peter Schlager hat die Seen der Region in der Nebensaison abgelichtet.

Ein einsamer blauer Schuh am kahlen Seeufer, im Hintergrund bereits angezuckerte Berggipfel - was der Elixhausener Fotograf Peter Schlager da an den Seen der Region mit seiner Kamera eingefangen hat, entspricht nicht den klischeehaften Werbefotos der Touristiker.