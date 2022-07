Ausstellung zeigt den Bau der Glocknerstraße

Die Schau bei der Fuscher Lacke gibt eine Vorstellung davon, was es in den 1930ern bedeutete, eine Straße im Hochgebirge zu bauen.

Heute ist die Großglockner Hochalpenstraße vor allem ein Ausflugsziel. Aber sie wurde nicht nur für die Touristen aus nah und fern gebaut, sondern war vor allem ein Programm zur Arbeitsbeschaffung. Tausende Arbeiter verdienten hier in den krisengeplagten 1930ern ihren Lebensunterhalt. Sie wurden "Glockner-Baraber" genannt.

Bei der Fuscher Lacke in 2262 Metern Seehöhe ist noch ein Wegmacherhaus erhalten, in dem Arbeiter wohnten. Es beherbergt die Dauerausstellung "Bau der Straße". Diese wurde jetzt um 300.000 Euro von der Grohag völlig neu gestaltet und auf den Stand der Zeit gebracht. Das Wegmacherhaus wurde dazu entkernt. Am Donnerstag eröffnete LH Wilfried Haslauer die neue Ausstellung.

Die Schau erzählt von der Vision und der Tatkraft des Planers Franz Wallack und des damaligen Landeshauptmanns Franz Rehrl. Und von jenen, die alles unter einem damals noch minimalen Einsatz von Maschinen und bei hochalpinen Wetterbedingungen umsetzten. Die Geschichte der Straße reicht bis 1922 zurück. Während der Bauarbeiten von 1930 bis 1935 arbeiteten insgesamt mehr als 4000 Menschen an der Gebirgsstraße. Die höchste Beschäftigung wurde im August und September 1931 mit 2357 Arbeitern erreicht. Im Schnitt arbeiteten je Sommer etwa 1700 Personen an der Straße. Die Lebensumstände auf der Baustelle waren hart. Es gab aber auch soziale Errungenschaften wie die erste Schlechtwetterregelung in Österreich.

Die Besucher der Ausstellung haben jetzt auch die Gelegenheit, den Straßenbau in bewegten Bildern zu erleben. "Historische Wochenschauen aus dem Archiv der Grohag, die die Arbeiten an der Straße zeigen, wurden in höchster Qualität digitalisiert", so die Grohag. Dazu werde auch ein 3D-Animationsfilm über die Straße gezeigt, sagt Vorstand Johannes Hörl. Gestaltet hat die Ausstellung Andreas Zangl, der auch schon mehrmals für den Nationalpark gearbeitet hat, mit Sibylle Kampl und Markus Meirhofer. Der Eintritt zur Ausstellung "Bau der Straße" ist wie bei allen zwölf Ausstellungen an der Straße frei.