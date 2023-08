Bad Gastein ist im Sommer in Künstlerhand

Dachbalken als Werkzeuge

Dass die besondere Umgebung von Bad Gastein auch die künstlerische Arbeit

beeinflusst, merkt man bei einem Rundgang durch die diesjährige Kunstresidenz schnell. Lena Göbel hat für ihre Arbeit im Kraftwerk etwa alte Holzbalken aus einem Gasteiner Dachstuhl zu riesigen Druckstöcken umfunktioniert (Bild oben). Mit ihren neu geschaffenen "Druckwerkzeugen" hat sie in Folge eindrucksvolle Farbspiele auf Papier gebracht, die nunmehr in den Räumen des Kraftwerks betrachtet werden können. Einen Stock tiefer hat sich Maria Szakats für ihre Werke von den alten Tapetenwänden des Kraftwerksgebäudes inspirieren lassen. Diese hat sie mit hervorstehenden Stickwerken ergänzt, die sich einerseits an die vielfältigen Muster der alten Wände anpassen, andererseits durch den Dimensionswechsel aber auch einen kurzen Moment der Irritation beim Betrachter auslösen.

Die Balance der Gentrifizierung

Auch der italienische Street-Art-Künstler "Ozmo" stellt in der Kunstresidenz aus. Von Gastein hat er sich für ein Wandbild im Hotel The Comodo inspirieren lassen. Entlang des hinunterfließenden Wassers des Gasteiner Wasserfalls hat er die wechselseitige Geschichte von Bad Gastein in Szene gesetzt. Am Ende des Wasserlaufs steht der Bär aus dem Berliner Wappen als Sinnbild für eine angriffige Gentrifizierung, der Bad Gastein durch den modernen Hype rund um die Gemeinde aktuell ausgesetzt ist. "Dazu tragen auch wir unseren Teil bei", räumt Andrea von Goetz ein, "das ist natürlich eine schwierige Balance in der aktuellen Entwicklung von Bad Gastein." In den nächsten Jahren soll sich der Fokus des Kunstfestivals daher auch verstärkt dem Ort widmen. "Wir wollen Bad Gastein in all seinen Facetten aus verschiedenen Blickwinkeln betrachten", gibt die Direktorin einen Ausblick.