Bald spielen sie "Rabazamba"

Michael Ferner wünschte sich schon lange, seine Raben vom Papier auf die Bühne zu bringen. Das schaffte er gemeinsam mit Alex Linse. Zu sehen ist das Rabenmusical am 11. und 12. November in der Szene Salzburg.

Den "Theatergeist" Alex Linse hat der Künstler Michael Ferner vor zweieinhalb Jahren kennengelernt. Die Chemie passte sogleich. "Und ich wusste, ich muss mein Rabenstück in seine Hände legen", sagt Ferner. Mitten in der Pandemie trafen sich die beiden zwei Mal die Woche, um am Stück zu schreiben. Die Profi-Schauspieler hatte Linse alsbald parat.

Schräge Vögel und viel Musik

Viele schräge Vögel - Raben, eine Elster, ein Papagei und eine Eule - werden von sechs Schauspielerinnen und Schauspielern gespielt. "In jedem Bereich sind Profis." So spielen Marko Govorcin, Herb Berger und Robert Kainar live Selbstkomponiertes von Country, Blues Funk über Soul bis zur Balkanmusik. Alois Döllhäubl, der 16 Jahre lang am Landestheater als Kostümbildner arbeitete, zeichnet für die Rabenkostüme verantwortlich.

Seit Ende September wird jeden Tag geprobt. "Wir sind wie eine Familie", sagt Michael Ferner. Karoline Troger spielt das Rabenmädchen Ellen und übernahm die Choreografie; Sebastian Brummer ist der Rabe Edgar und Jakob Kücher Rabe Poe. Die drei Raben, führen ein beschauliches Dasein zwischen Waldrand und Bahndamm. Als zwei Zugvögel, ein Papagei (Bina Blumencorn) und ein Beo (Anna Knott) verletzungsbedingt Station machen, ist der Konflikt vorprogrammiert. Zu wenige Nester, zu wenig Nahrung für den Winter, "kulturelle" Unterschiede. Helfen da vielleicht die alte weise Eule (Anja Clementi) und die diebische Elster (Bina Blumencron) weiter?

Die sechs Schauspieler haben viele Freiheiten; das macht das Familienmusical - für Kinder ab sechs Jahren - so besonders. "Dieser Spirit aller ist außergewöhnlich", sagt Alex Linse, der mit Stück "Rabazamba" vor seiner 75. Inszenierung steht.

Ein großes Risiko hat das 20-köpfige Team auf sich genommen, um "die Szene Salzburg, ein großes Haus mit großer Bühne" zu füllen.

Raben tanzen in der Szene

Die lustigen Raben und anderes Federvieh begeben sich am Freitag, 11. November, 19.30 Uhr und Samstag, 12. November, 18 Uhr auf die Szene-Bühne. Zuvor gibt es für Schüler am Donnerstag Vormittag die Chance, das lustige Musical als Weltpremiere zu sehen. Den gesamten Rabazamba-Werdegang dokumentiert Fotograf, Filmer und Social-Media-Profi Taro Ebihara. "Er ist für unsere Produktion ein Glücksfall", sagt Michael Ferner. Die Rolle seines Raben, den er vor 20 Jahren mit dem Stift ins Leben rief, "wird immer bunter". Nun wird er in seiner Stadt Salzburg zeigen, was er so drauf hat (Tickets online auf oeticket.com erhältlich).

Und 2023 soll die schräge Vogelschar von hier aus auf Rabazamba-Tournee fliegen.

