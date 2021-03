Barock-Oboen sind sein Leben: Musiker Alfredo Bernardini sammelt seltene Blasinstrumente

Was macht ein Römer in Maxglan? Alfredo Bernardini lehrt an der Hochschule Mozarteum das Fach Barock-Oboe. Sein Stolz sind die Blasinstrumente aus dem 18. Jahrhundert, wie jene von Anciuti.

Die Freude war riesig. Alfredo Bernardini bekam ein in ein Handtuch eingewickeltes Geschenk. Ein Mann aus Almere/ Holland brachte es dem Universitätsprofessor ans Konservatorium in Den Haag. "Auf dem Blasinstrument aus schwarzem Ebenholz war das Datum eingraviert: 1730. Es ist eine der seltenen Oboen vom italienischen Instrumentenbauer Giovanni Anciuti", sagt Alfredo Bernardini. Seit vier Jahren wohnt der gebürtige Römer im Salzburger Stadtteil Maxglan. Ein Zimmer - das "Studio" - beherbergt eine wunderbare Sammlung historischer Oboen und Tausende von ...