Barockmuseum wird das Sattler-Panorama aufnehmen

Die neue Bestimmung des Barockmuseums ist seit Freitag offiziell: "Es ist beschlossen", bestätigte Landeshauptmann Wilfried Haslauer (ÖVP) den SN. Im ersten Halbjahr 2023 solle das Sattler-Panorama an den Mirabellgarten übersiedeln. An dessen jetzigem Ort, bei der Neuen Residenz, ist so Platz für die Dependance des Belvedere zu gewinnen.

Das hier seit rund zehn Jahren geplante, aber nie umgesetzte "Sound of Music"-Zentrum, weswegen das Barockmuseum 2012 hat zusperren müssen, wird in Hellbrunn genau dort eingerichtet, wo Haslauer bereits 2009 ...