BeatSeppsBand experimentiert mit Elektroklängen

Das Album "DU UND I" wird am 30. September im Rahmen eines ungewöhnlichen Konzerts präsentiert.

Neue Seiten zeigt die BeatSeppsBand auf ihrem Album "DU UND I". Hatte man vor zwei Jahren auf "Zeitlos" durchgängig drei Profimusiker mit an Bord, präsentieren sich der Hofer Josef Aichriedler und sein langjähriger Mitstreiter Daniel Mayrhofer diesmal als Duo - wenn auch mit Gastmusikern an vielen Stellen. "Fürs erste Album mit Profis zusammenzuarbeiten war faszinierend, aber aufwendig - auch finanziell. Außerdem wollten wir etwas Neues probieren", sagt Daniel Mayrhofer, im Brotberuf Geschäftsführer des K.U.L.T. in Hof.

Zum Austropop-Sound, ...