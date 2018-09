Beidseits der Grenze wird gemordet und ermittelt ...

... allerdings nur im Film! Denn neben Salzburg ist derzeit auch das Berchtesgadener Land Drehort für einen Krimi, der ab 2019 zu sehen sein soll - bekannte Gesichter als Hauptdarsteller inklusive.

Während in der Mozartstadt gerade eine neue Folge des Erfolgskrimis "Die Toten von Salzburg" - unter anderem mit Florian Teichtmeister und Erwin Steinhauer - gedreht werden, wird jetzt auch auf der anderen Seite der Grenze gemordet und ermittelt.

"Watzmann ermittelt" nennt sich die Fernseh-Krimiserie, die derzeit in Berchtesgaden gedreht wird. Michael Mendl spielt in der Serie, gespickt mit viel Landschaft, den Familienpatriachen, der mit seiner erfolgreichen Schnapsbrennerei den Ort dirigiert. Ihm zur Seite stehen der Bayer Markus Baumeister, bekannt etwa aus dem "Komödienstadel", Franz Xaver Brückner, Andreas Giebel ("Rosenheim Cops" - er spielt auch diesmal wieder einen Polizistien) und Peter Marton ("Vorstadtweiber" - spielt ebenfalls einen Ermittler, nämlich Hauptkommissar Benedikt Beissl).



"Watzmann ermittelt" ist eine Produktion der Münchner Lucky Bird Production (Produzenten: Oliver Schündler und Boris Ausserer) unter Federführung des Bayerischen Rundfunks im Auftrag der ARD-Werbung und der ARD für Das Erste. Executive Producer ist Bettina Ricklefs (BR). Regie in den ersten vier Folgen führt Tom Zenker. "Watzmann ermittelt" wird voraussichtlich bis Mitte Oktober in Berchtesgaden und Umgebung sowie im Münchner Umland gedreht. Die Ausstrahlung der neuen Serie ist für 2019 im Vorabendprogramm des Ersten geplant.

Die ARD verrät auf ihrer Internetseite auch bereits erste Details zum Inhalt der Serie:

Hauptkommissar Benedikt Beissl führte sein Revier in Berchtesgaden bisher quasi im Alleingang. Doch dann kommt ein neuer Kollege: Jerry Paulsen ist nicht nur all das, was Beissl nicht ist, nämlich charmant, redselig und offenherzig, er hat als Sohn einer deutschen Mutter und eines GI auch eine andere Hautfarbe. Das stört den Beissl allerdings weniger als der Umstand, dass Jerry der Freund seiner geliebten Tochter Johanna ist - also quasi sein Schwiegersohn in spe. Mit seiner gewinnenden Art geht der "Möchtegern-Obama" dem Beissl gehörig auf den Zwirn.

Aber wenn die beiden ermitteln, bleibt das Private außen vor - jedenfalls meistens. Dann sind sie Profis mit Haltung und keine coolen Cops. Beissl würde seine intakte Familie gern vor der Welt da draußen schützen. Aber diese macht vor Berchtesgaden nicht Halt. Das wissen auch Beissls Frau Elisabeth und seine Tochter Johanna, die als Journalistin in Berchtesgaden arbeitet. Wie gut, dass sich die Beissls am Ende immer wieder aufeinander verlassen können - zugereiste Familienmitglieder wie Jerry Paulsen eingeschlossen.

Und Bettina Ricklefs (BR) sagt als Executive Producer über die Serie: "Eine neue bayerische Farbe für den Vorabend im Ersten mit spannenden Krimifällen vor attraktiver Watzmann-Kulisse mit einem ungewöhnlichen Ermittlerduo und spezieller Familienbindung - das macht das Besondere dieses Formates für uns aus."

