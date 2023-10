Sechs volksmusikalische Gruppen spielen und singen am Samstag in Bischofshofen. Von traditionell bis frech und fetzig ist alles dabei.

Die Windstreich Musikanten spielen in Bischofshofen Stücke aus eigener Feder.

Dem Publikum Volksmusik in ihrer ganzen Vielfalt auf höchstem Niveau zu Gehör zu bringen. Dieses Ansinnen steckt seit den Anfängen hinter dem Bischofshofner Amselsingen. Am Samstagabend darf sich das Publikum auf so manche Überraschung freuen. "Heuer steht das gemeinschaftliche Musizieren ...