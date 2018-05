Beim Jazzfestival Saalfelden sollen junge Künstler auf die Bühne

Das Jazzfestival Saalfelden wird heuer bei seiner 39. Auflage den vor zwei Jahren eingeschlagenen Weg fortsetzen: "Wir wollen eine Bühne für junge Musik sein und die großen Namen von morgen schon heute präsentieren", sagte der künstlerische Leiter Mario Steidl am Dienstag bei der Programmpräsentation. Außerdem wird heuer der Anteil der Frauen auf den Bühnen angehoben.

"Die Anbetung der Asche kann irgendwann vorbei sein. Das Publikum erwartet das auch nicht mehr", erklärte Steidl. Die Quintessenz des Jazz sei nicht der Rückblick, sondern der nach vorne, "sonst werden wir irgendwann ein altbackenes Festival." 98 Prozent der Besucher hätten angegeben, in Saalfelden Neues entdecken zu wollen. Und sie haben dabei offenbar Vertrauen in Steidls Kompetenz: Rund die Hälfte der Drei-Tages-Pässe sei bereits verkauft gewesen, bevor erste Inhalte des Programms bekannt gegeben wurden, sagte der künstlerische Leiter.

Trotz des Verzichts auf die ganz großen Namen bleibt das Gagen-Budget mit 155.000 Euro unverändert. Das geht zugunsten einer Programmausweitung um jährlich rund zehn Konzerte im Lauf der vergangenen Jahre. Grundsätzlich sei er immer auf der Suche nach neuen Spielstätten, sagte Steidl. So wird es heuer erstmals ein Konzert in einer Buchhandlung und eines im Gewölbe eines Schlosses geben. Auf großen Anklang sei auch die im Vorjahr begonnene Serie "Nexus +" gestoßen, bei der auch nach dem Ende auf der Hauptbühne noch ein Konzert besucht werden kann. Sie wird heuer wieder angeboten.

Rund 60 heimische Künstler stehen auf den Bühnen

Dem Bestreben, österreichischen Musikern Raum zu geben, wird das Festival auch heuer nachkommen. Knapp 60 heimische Musiker werden in Saalfelden auf der Bühne zu sehen sein. Einer von ihnen, der Klarinettist Ulrich Drechsler, wir mit "Liminal Zone" die Eröffnung auf der Hauptbühne bestreiten. Gemeinsam mit drei Sängerinnen werde dies ein sehr genreübergreifendes Projekt, das in den nächsten Jahren weiterentwickelt werden soll, kündigte der künstlerische Leiter an. Ein Wiedersehen gibt es auch mit der österreichischen Formation "Shake Stew", die vor zwei Jahren die vielleicht gelungenste aller Eröffnungen beim Pinzgauer Festival hingelegt hätte, so Steidl.

Deutlich stärker vertreten wird heuer auch die französische Jazz-Szene sein, von der Steidl heute geradezu schwärmte. Bei "Freaks" um Theo Ceccaldi etwa sei der Name Programm. Steidl bezeichnete den Geiger als "einen der großen Innovatoren in Europa". Als weitere Vertreterin der Grande Nation nannte er Helene Breschand. Auf zwei Besonderheiten im diesjährigen Programm wies Steidl noch hin: Zum einen sei der Gesang sehr stark vertreten, zum anderen der Frauenanteil sehr hoch: Etwa 30 Prozent der Lead-Musiker seien Frauen, das sei vermutlich ein höherer Anteil als in der Szene an sich.

Insgesamt stehen heuer 39 Konzerte auf dem Programm. Das Gesamtbudget blieb mit rund 600.000 Euro im Vergleich zum Vorjahr unverändert, sagte der kaufmännische Chef Marco Pointner. Dieses wird zu je einem Drittel aus Kartenverkauf, Subventionen und Sponsoring erwirtschaftet.

Voll angelaufen sind inzwischen die Vorbereitungen für das Jubiläumsfestival Nummer 40 im Jahr 2019. Dabei dürfte es auch eine Ausweitung geben, vielleicht zeitlich, aber zumindest bei den Locations. Und der Weg der Verjüngung soll dabei laut Steidl fortgesetzt werden.

