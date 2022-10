Beim traditionsreichen Amselsingen sind die Jungen flügge geworden

Beim Amselsingen waren starke volksmusikalische Wurzeln zu spüren, die besonders von jungen Interpreten geschlagen wurden.

Es gibt kein Sänger- und Musikantentreffen in diesem Land, das traditionsreicher wäre als das Amselsingen in Bischofshofen. Vergangenes Jahr wurde das 60-Jahr-Jubiläum gefeiert. Über all die Jahrzehnte war die Pongauer Stadt ein Bollwerk echter Klänge und Stimmen aus allen Regionen der Alpen. Daraus sind starke Wurzeln gewachsen. "Wir werden uns dieser Wurzeln immer bewusst sein", sagt Klaus Vinatzer, der mit Chorleiterin Martina Mayr und Moderatorin Caroline Koller verantwortlich für die Auswahl der Gruppen ist. "Aber auch Volksmusik entwickelt sich. Daher ...