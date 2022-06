Benefizfest für das Badhaus Leogang: Mitanånd für die gute Sache

Das Sozialprojekt von Anja Jung war coronabedingt erstmals auf Hilfe angewiesen. Mittlerweile sichert eine große Welle der Solidarität den Fortbestand. Am Sonntag gibt's ein Jubiläumsfest.

Im Badhaus haben bereits Tausende Personen in Krisensituationen Zuspruch und Halt gefunden. Es wird niederschwellig und ohne viel Bürokratie geholfen. Es ist ein Zufluchtsort, wenn vieles ausweglos scheint oder ist - sei es durch einen Trauerfall, eine schwere Krankheit oder Gewalt in der Familie. Auch Sterbebegleitung ist in der Leoganger Sozialeinrichtung immer wieder Thema.

Der Fonds "Leben Lieben im Liebe Leben" besteht mittlerweile seit zehn Jahren. Als im vergangenen Winter durch Medienberichte bekannt wurde, dass das Hilfsprojekt für den Fortbestand selbst Hilfe braucht, nahmen sich viele engagierte Menschen der Sache an und starteten Spendenaktionen. Auch die Gruppe "Pinzgauer Dreigesang", die mehrmals im Badhaus bei Veranstaltungen gesungen hat und die Arbeit von Anja Jung schätzen lernte, wollte unbedingt einen Beitrag leisten.



Hier wird Zusammenhalt gelebt

"Anja hat schon so viel Gutes getan für unseren Ort. Wenn im Badhaus Feuer am Dach ist, können wir nicht tatenlos zusehen", sagt Ilse Grießenauer, die im März bei einem Treffen mit Leoganger Vereinsvertretern die Idee eines gemeinsamen Benefizfestes ins Spiel brachte. "Es war sofort jeder bereit, etwas beizutragen." Der Pinzgauer Dreigesang, dem auch Regina Wienerroither und Gertraud Aigner angehören, übernahm die Organisation und stieß bei zahlreichen Volksmusikgruppen ebenso auf offene Ohren. "Es ist eine Wohltat, dass ein Fest in so kurzer Zeit zustande kommen kann. Das zeigt, wie stark in Leogang der Zusammenhalt gelebt wird", sagt Aigner.

Am Sonntag, 26. Juni, ist es so weit (Programm siehe unten). Anja Jung über den Zweck der Einnahmen: "Der Erlös aus dem Fest soll besonders dem Umbau für unser ganz besonderes ,Nest' dienen: Ein barrierefreies Appartement mit Dachwintergarten, welches Familien mit schwerkranken bzw. austherapierten Kindern eine gemeinsame Zeit in Geborgenheit und Naturnähe möglich macht."

Spendenkonto Fonds "Leben Lieben im Liebe Leben" - IBAN: AT23 3505 3000 3407 6703. Kennwort "Nest".