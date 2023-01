Benefizkonzert im Kunsthaus Nexus: Diese Welt braucht mehr Rock 'n' Roll!

Was für eine Party war das, am Samstag, im Kunsthaus Nexus Saalfelden! Einer, der leider nicht mehr dabei sein kann, hat sich darüber sicher gefreut. Irgendwo da droben. Nämlich Martin Fuchs. Lange Jahre feinfühliger Tontechniker im Haus - beliebt und menschlich schwer in Ordnung.

Vor zwei Jahren erlag Martin Fuchs einer schweren Krankheit. Binnen weniger Wochen. Zurück blieben in seiner Heimat Traunstein Frau und zwei Kinder. Der Erlös des Benefizkonzertes geht an sie. Eröffnet wurde der Abend von der "Guten A-Band" aus Traunstein (Bilder unten). Das Duo (Günter Wimmer, Kontrabass; Guido Fuchs, Gitarre) sorgte für eine sehr feine Stimmung. Wobei Guido, der Bruder des mit 51 Jahren verstorbenen Martin Fuchs, absolut eine Fahrt auf der Hochschaubahn der Gefühle ...