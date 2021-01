Benjamin Schmid zündet ein Feuerwerk

Benjamin Schmid ist das Zugpferd eines Streaming-Konzerts aus Salzburg. Den Lockdown nutzte der Geiger für ein Herzensprojekt.

In Zeiten der Ausgangssperre kann einem schon mal die Decke auf den Kopf fallen. Die Familie Schmid behilft sich mit dem wirksamen Hausmittel der Hausmusik: "Wir können mit den vier Kindern im Lockdown wunderbar musizieren", erzählt Benjamin Schmid. Mit seiner Frau Ariane Haering bildet der Salzburger Geiger ein Gespann, das auf den Konzertbühnen dieser Welt ebenso organisch reüssiert als in den eigenen vier Wänden. "Es ist ein riesiges Glück, so eine Pianistin an meiner Seite zu haben. Ariane steht ja ...