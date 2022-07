Bergung von Konradinum-Fresko in Eugendorf läuft

Schweres Gerät, aber auch Fingerspitzengefühl erfordert die Erhaltung der "Schutzmantelmadonna" von Eugendorf. Das Werk des Künstlers Karl Weiser wird in diesen Tagen aus der Hausmauer des alten Konradinums entfernt. Für die Bergung ist der in der Stadt Salzburg ansässige Steinmetz Reichl zuständig, der sich auf Restauration von Denkmälern spezialisiert hat. Das Wandbild in Eugendorf sei ein aufwendiger Auftrag, sagt Mitarbeiter Stefan Wallinger. Mit Spezialgeräten wurden rund um das Bild Schnitte ins Mauerwerk gesetzt, das Werk wird mit Reisepapier, Baustellenvlies und ...