Der neue Salzburger Vize-Bürgermeister Bernhard Auinger setzt frische Akzente in der Kulturpolitik.

Bernhard Auinger überrascht. Der frühere Betriebsratsvorsitzende in der Porsche Holding und nun amtsjunger Vizebürgermeister der Stadt Salzburg (SPÖ) schlägt in der Kulturpolitik neue Töne an - wie Baustopp für das "Sound of Music"-Museum am Mirabellgarten, Pläne für ein Haus der österreichischen Fotografie in Salzburg sowie Sympathie für eine Biennale zeitgenössischer Kunst.