Kulturpolitik: Stadtteile bekommen Kulturprojekte

Was in der Kulturpolitik der Stadt Salzburg bewährt sich? Was wird neu? Wo drückt das Budget?

Riedenburg und Maxglan sind die ersten Stadtteile, für die neuartige Kulturprojekte auf den Weg gebracht werden sollen. Dies kündigten Vizebürgermeister Bernhard Auinger (SPÖ) und Kulturabteilungsleiterin Dagmar Aigner am Donnerstag in einer Pressegespräch über kulturpolitische Rück- und Ausblicke in der Stadt Salzburg an. Per Ausschreibung werden bis 11. April Projekte gesucht, in denen zumindest zwei von drei Bereiche zusammenspielen: Kultur, Wirtschaft, Wissenschaft. Diese neue Förderprogramm "Out of the box" sei Ergebnis der im Vorjahr verabschiedeten Kulturstrategie der Stadt, erläuterte Dagmar Aigner. ...