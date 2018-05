Ein "Heimatleuchten" bei Servus TV mit dem SN-Brauchtumsexperten führt tief in den Berg hinein.

Zu einer Reise durch das Wipp- und Eisacktal in Südtirol lädt SN-Kolumnist Bertl Göttl heute, Freitag, um 20.15 Uhr in der Reihe "Heimatleuchten" bei Servus TV. Dabei wagt er sich tief in den Brennerbasistunnel, wo derzeit 2000 Bauarbeiter am zukunftsträchtigen Eisenbahn-Projekt arbeiten. Auch die Naturschönheiten in dieser Region werden ins Bild gerückt.

(SN)