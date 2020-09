Beunruhigende Tagträume

Die Alternative Heavy Rocker von High Transition veröffentlichten ihr erstes Album. "Faunistic Daydreams" ist eine aggressiv und laut formulierte Kritik an der Ausbeutung der Natur.

"... we strongly suggest you listen to their music right now, when you can still tell your friends - I've found an obscure Austrian band you really must listen to! - before they're all over the place!" Geschrieben stand das nicht irgendwo, sondern im Global Rockstar Magazine, und gemeint war damit die Pongauer Band "High Transition". Das erste Mal groß von sich reden machten sie im Jahr 2015, als sie Österreich-Sieger des weltweit größten Online-Bandcontests "Global Rockstar" wurden.

