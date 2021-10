Bewegung als Beruf: "Tanzen ist wie eine Sprache für mich"

Farah Deen tanzt schon ihr Leben lang. Einen Teil ihrer Karriere hat sie dem Musischen Gymnasium zu verdanken - und einer Portion Mut.

Farah Deen ist Tänzerin. Ihr Alltag ist voll von Musik, Schrittfolgen und Endorphinen. Farah hat ihre Leidenschaft, ihr Hobby zum Beruf gemacht. Sie reist in verschiedene Länder, tanzt weltweit von Schweden bis Sri Lanka und San Francisco auf den unterschiedlichsten Bühnen, zuletzt auch im Sommer bei den Salzburger Festspielen. Den Startschuss dafür hat das Musische Gymnasium in Salzburg gegeben. Farah wählte dort das Hauptfach Tanz. "Dort lernte ich, kreativ zu arbeiten." Ganz unerfahren war sie aber nicht, als sie in ...