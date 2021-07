Biennale: Wenn Holz und Beton enge Nachbarn sind

Wie ein Architekt aus Salzburg Wohnen flexibler machen will, ist bei der Biennale in Venedig zu sehen: im Pavillon von Singapur.

Der Raum für neue Bauten sei knapp, erzählt Michael Budig. Zugleich schreite die Urbanisierung flott voran und bei den Baumaterialien rücke die Frage nach ökologischen Werten immer stärker in den Blick. Wenn der Architekt über aktuelle Problemstellungen im Wohnbau redet, dann spricht er nicht von Salzburg, sondern von Singapur. Seit zehn Jahren lebt und arbeitet der Salzburger in dem flächenmäßig kleinsten Staat Südostasiens, seit drei Jahren lehrt und forscht er als Assistenzprofessor an der Singapore University of Technology and Design.

...