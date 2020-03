Radfahren macht Städte lebenswerter. Das wird bei den neuen Bike Talks in Salzburg schnell klar. Wie aber kann diese Gewissheit durch die Macht der Straße für die Politik spürbar werden?

Am Giselakai werden seit Jänner alle Radfahrerinnen und Radfahrer gezählt. An einer Stele ist die Zahl abzulesen. In der Frühlingssonne steigt flott die Zahl. Klimafreundlich. Über die Qualität der politischen Strategie für die Forcierung des Radverkehrs sagt das freilich nichts.

...