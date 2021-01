"Bim Bam"-Festival: Ein Tanz der Dinge zaubert Lächeln hervor

Das "Bim Bam"-Festival hat Kleinstkindertheater in Salzburg etabliert. In Krisenzeiten wächst die Bedeutung dieses fantasievollen Theatergenres.

Testung? Impfung? Maske? Das Toihaus entschied sich für Plexiglas. Im Oktober spielten die Akteure des Theaters am Mirabellplatz vor Besuchern, die durch Plexiglaswände getrennt waren.

Das Theater testete in den Herbstwochen vor den Lockdowns Spielformate und Sicherheitskonzepte - auch im Hinblick auf die achte Auflage des "Bim Bam"-Festivals. Vom 20. Februar bis 14. März soll wieder ein umfassender Blick in die Welt des Klein(st)kindertheaters geboten werden. Das Toihaus stellt seine Eigenproduktionen im Zwei-Jahres-Rhythmus in einen internationalen Kontext und ...