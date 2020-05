Mit "Ich an meiner Seite" legte Birgit Birnbacher im Frühjahr ihren zweiten Roman vor. Die Bachmannpreisträgerin über ihr neues Buch und über das (schriftstellerische) Leben in Zeiten von Corona.

Arthur Galleij, 29. Mai 1988. Geboren in Hallein, aufgewachsen in Bischofshofen. Wohnhaft in Bischofshofen von 1988 bis 1997. Übersiedlung nach El Rocio, Spanien. Wohnadresse entsprechend jener der Firma von Marianne Galleij und Georg Grubinger, La Puerta, Zentrum für Palliativpflege: Dies ...