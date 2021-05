Blasmusiken und Chöre könnten doch proben dürfen

Offener Brief und Positionspapier der Volkskultur: "Auf die Brauchtumsarbeit ist vergessen worden."

Gastronomie, Hotellerie, Kultur, Sport - in all diesen Bereichen wird es ab 19. Mai nach langer Durststrecke zu Öffnungsschritten kommen. Getestete, Geimpfte und Genesene kommen in den Genuss von kulinarischen und kulturellen Annehmlichkeiten. Die angekündigten Öffnungsschritte der Bundesregierung lösten aber nicht nur Jubel aus. Vor allem von der Volkskultur kommt massive Kritik.

In Salzburg richteten die Heimatvereine, die Blasmusikkapellen, die Schützen sowie der Chorverband einen offenen Brief an die Landes- und Stadtregierung. "Bei den Corona-Öffnungsschritten ist auf die ...