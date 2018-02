Bodi end sole: Neues Stück zum 25-jährigen Jubiläum

Mit einer weiteren Eigenproduktion startet das Halleiner Theater Bodi end sole in die Saison 2018. Die steht ganz im Zeichen des 25-jährigen Bestandsjubiläums.

Eine poetisch-skurrile Theaterreise erwartet die Besucher der neuesten Bodi-end-sole-Eigenproduktion "Glück". "Skurril ist vor allem das Bühnenbild", sagt Co-Regisseurin Anna Russegger. "Die Figuren tragen alles Mögliche mit sich, ihre Ziele sind manchmal unerreichbar. Das Bühnenbild wird das abbilden."

Kurz zusammengefasst zeigt das Stück acht Menschen, die sich auf eine Reise zum Ziel ihrer Wünsche begeben, bepackt mit Gepäckstücken, die für entscheidende Aspekte ihres Lebens stehen. Zu viele Hindernisse sind aber noch im Weg, die den Aufbruch vorerst unmöglich machen. Das aus einem Workshop entstandene Stück greift dabei fast ausschließlich auf Schauspieler aus Hallein und Umgebung zurück.

Auch die weiteren Pläne für das Jubiläumsjahr stehen bereits fest. Am 27. Mai geht das Projekt "Gilgamesch 21" über die Bühne. "Dabei geht es um den alten Mythos Gilgamesch und darüber, was uns das heute, im 21. Jahrhundert, sagen sagen kann", sagt Bodi-end-sole-Gründerin Christa Hassfurther. Daraus abgeleitet wird es im Laufe des Jahres mehrere kleinere Projekte geben.

"Es werden einerseits künstlerische Performances sein, andererseits Gespräche mit Fachleuten, die in die Performance einbezogen werden", so Hassfurther. Ein Thema wird dabei die Beziehung zwischen Mann und Frau sein. "Das sind ganz kleine Projekte, die an Orten stattfinden, von denen man nicht annehmen würde, dass sie fürs Theater geeignet sind", sagt Hassfurther.

Für den Herbst ist das Projekt "Frederick. Ein Volxxtheater" geplant - ein "Community-Projekt" für Menschen jeden Alters und jeder Herkunft. "Es handelt sich um einen Workshop, in dem es darum geht, die Kreativität im Menschen zu fördern. In der Arbeitswelt wird sich viel verändern. Hier will Frederick Menschen unterstützen, die länger arbeitslos sind oder Schwierigkeiten mit ihrer Entwicklung haben", erklärt Hassfurther. In der Europäischen Theaternacht am 17. November wird es schließlich ein kleines Jubiläumsfest geben.

Christa Hassfurther selbst will sich in den kommenden Jahren "ganz langsam" zurückziehen. Ihre Nachfolge werden die bereits seit längerem bei Bodi end sole aktiven Regisseure Anna Russegger und Bashir Khordaji antreten."In dem Augenblick, wo Bodi end sole auf gesicherten Füßen steht, bin ich weg. Vielleicht nicht ganz", lacht Hassfurther. "Als graue Eminenz wird es mich dann immer noch geben."

Premiere feiert "Glück" am Donnerstag, 22. Februar, um 19.30 Uhr im Theater Objekt in der Davisstraße 7 in Hallein. Weitere Vorstellungen gibt es am 23. und 24. Februar sowie am 2. und 3. März, jeweils um 19.30 Uhr.