Bräuche für Karwoche und Ostern: Krippe, Ölbergsingen und Schwammtragen

In Stadt und Land Salzburg werden in einigen Orten uralte besondere Bräuche gepflegt.

Gefärbte Eier, Osterpinzen und Osterhasen gibt es überall. Doch einige Bräuche für Karwoche und Ostern gibt es laut Landeskorrespondenz nur in einzelnen Orten.



Krippe für Karwoche und Ostern

In der Michaelskirche am Residenzplatz in Salzburg können Einheimische und Gäste ist eine Fastenkrippe aufgestellt. Ab Aschermittwoch würden Szenen der Karwoche dargestellt, sagt der Pater Jakob von Stift St. Peter. Derzeit sei es die Kreuzigung, ab Ostersonntag werde die Auferstehung aufgestellt. Die Figuren hat Josef Klampfer in den 1930er Jahren geschnitzt. Die Kulissen stammen von Pater Pius Hochreiter, einst Pförtner in St. Peter.



Ölbergsingen

In Großarl im Pongau gehört das Ölbergsingen in die Karwoche: "Am Gründonnerstag singen die Bauern, am Karfreitag die Bewohner des Dorfes", erzählt der Vorsänger Richard Diess. Von acht Uhr abends bis 4 Uhr Früh sängen rund 30 Männer an verschiedenen Orten. Vermutlich hänge dieser Brauch mit der Pestzeit zusammen. Kurz vor 1900 sei er erstmals aufgezeichnet worden.



Heiliges Grab

Mittlerweile wird in vielen Kirchen ein Heiliges Grab aufgebaut. In der Pfarrkirche in Grödig wird es sogar bewacht, und zwar von den Jungschützen. "In der Karwoche erfolgt der Aufbau, am Karfreitag und am Karsamstag wird das Grab bis zur Auferstehung von sechs Jungschützen bewacht", berichtet Christian Hipf, Hauptmann der Uniformierten Schützenkompanie Grödig. Teil der Grabwache sei auch der ,Schmeckerbrauch": In einem Gasthaus können Kirchenbesucher an Blumen riechen. Im Gegenzug spenden sie an die Jungschützen.



Schwammtragen

In Unken im Pinzgau bringen Familien das Osterfeuer auf spezielle Weise nach Hause: "Von der Buche werden Holzschwämme heruntergeschnitten, ein Jahr getrocknet, dann wird an ihnen ein Draht angebracht; sie werden in das geweihte Osterfeuer gehalten, bis der Schwamm glüht", erzählt Mesnerin Angelika Seidl. "Durch das Schwingen in der Luft wird die Glut immer wieder angefacht", so könne das Feuer zu Fuß bis zu entlegenen Höfen gebracht werden.



Osterfeuer

Typisch für den Lungau sind Osterfeuer. "Während der Karwoche zimmern die Jugendlichen die bis zu zehn Meter hohen Türme, die mit Reisig gefüllt sind", sagt Wolfgang Essl, Obmann der Lungauer Volkskultur. Nach der Auferstehungsfeier am Abend des Karsamstags würden sie mit gesegnetem Feuer angezündet, so feiere die Bevölkerung gemeinsam Ostern. In jeder der 15 Lungauer Gemeinden gebe es zumindest ein Osterfeuer.