Eva Alberman, Nichte von Stefan Zweig, bemerkt wachsende Anerkennung für den Autor in Salzburg - und auch eine Renaissance in England.

Eva Alberman sitzt im Café Bazar - an jenem Tisch, an dem Stefan Zweig auch einst fotografiert wurde. Die Nichte des Schriftstellers ist zur Präsentation des Buchs "Stefan Zweigs Bibliotheken" aus London angereist. Die Bibliothek des Hauses in Bath, in ...