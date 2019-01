Traditionelle Schön-und Schiachperchten waren am Neujahrstag in Goldegg und Pfarrwerfen unterwegs.

In Goldegg waren am Neujahrstag die Perchten unterwegs. Frühmorgens machten sich Hanswurst, Schiachperchten, Frau Percht, die Hexen, der Perchtenhauptmann, die Perchtenmusik, Schönperchten mit Gesellinnen, die Heiligen Drei Könige sowie Werchmandl, Zapfenmandl, Kaminkehrer, Bär mit Bärentreiber und Nachtwächter von Goldegg-Weng aus auf in Richtung Ortszentrum.