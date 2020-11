Bunte Leichtigkeit als Lichtblick: Salzburger Verkaufsgalerien öffnen trotz Lockdowns

Weil sie Handel und Kunst verbinden, sind Galerien im Moment die einzigen Schauplätze, an denen Kunst live genossen werden kann.

Einen ganzen Monat ohne Kunst- und Kulturveranstaltungen?! Lockdown. Nicht ganz. Für Kunstfreunde öffnet sich ein kleiner Hoffnungsschimmer. Verkaufsgalerien dürfen öffnen.

In der Galerie von Sophia Vonier sind Werke der beiden Österreicherinnen Julia Brennacher und Julia Haugender zu sehen. Die Luftigkeit dieser beiden Künstlerinnen passt gut als erholsamer Kontrats in diese Tage. Zu tun hatten die beiden Künstlerinnen vorher nichts miteinander. "Ich habe die Paarung zusammengebracht. Beide arbeiten mit Schichten, die eine in der Malerei, die andere in Skulptren. ...