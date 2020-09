Burg Golling: "Prinz Otto" kracht auf Kies

Das erste Motorschiff auf der Salzach scheiterte in der Antheringer Au. Davon und von vielen weiteren Details auf der Salzach von Golling bis Tittmoning wird in der Burg Golling erzählt.

Das erste motorisierte Verkehrsmittel im Land Salzburg war ein Dampfschiff mit 50 PS. Diese "Prinz Otto" legte nur ein Mal in der Stadt Salzburg am Franz-Josefs-Kai an. Warum das 41 Meter lange Dampfschiff nicht mehr als die eine Probefahrt am 11. April 1857 hat unternehmen können, wird im Museum der Burg Golling in Erinnerung gerufen: Das Verhängnis der "Prinz Otto" in den Schotterbänken der Antheringer Au ist aus Karton, PU-Schaum, Farbe und Modelleisenbahnteilen nachgebildet.

Welch Schmach für einen Prinzen! Allerdings ist unklar, nach welchem Otto das Ausflugsschiff benannt war. War es der Bruder König Ludwigs II., ab 1886 trotz Geisteskrankheit König Bayerns? Oder war es dessen Onkel, der einzige je in Salzburg geborene König? Er kam am 1. Juni 1815 als Wittelsbacher Prinz im Schloss Mirabell zur Welt und wurde 1832 König von Griechenland.

Auch wenn die "Prinz Otto" nicht Bestand hatte - sie markiert den Anfang des motorisierten Verkehrs in Salzburg wie der Motorschifffahrt auf der Salzach. Die glücklose Episode des Raddampfers, der es nicht einmal bis Hallein geschafft hat, kommt deshalb nach Golling, weil die Ausstellung, deren Eröffnung heute, Donnerstag, spät und klein gefeiert wird, einen Bogen von Golling bis Tittmoning spannt.

Warum die zwei Orte? "Beide liegen an der Salzach, beide haben Burgen, beide Burgen haben Museen", sagt die Gollinger Museumsleiterin Hemma Ebner. Zudem gebe es mit Tittmoning seit 2o16 ein von der EU mitfinanziertes Interreg-Projekt.

Wegen Covid-19 muss das Museum in Tittmoning seinen Betrieb reduzieren, sodass das heurige Motto "drent und herent" nur in Golling in einer Ausstellung mündet. Mit viel Einfallsreichtum werden Verbindung wie Unterschiedlichkeit der beiden Gemeinden hervorgehoben.

So werden im letzten Raum die Handwerke und Gewerbe vor etwa 200 Jahren dargestellt: Der Schriftsteller Lorenz Hübner habe 1790 für Tittmoning viele Handwerke aufgezählt, die es heute nicht mehr gebe, schildert Hemma Ebner und nennt etwa Posamentenwirker, Strumpfstricker und Tuchscherer; an Goldschmieden und Kunsthandwerkern erkenne man das städtische Milieu. Anders im bäuerlich geprägten Golling: Hier habe es neben Bäcker, Schneider, Schuster und Seifensieder auf Verkehr spezialisierte Betriebe gegeben, wie Wagner, Schmiede oder Vermieter von Pferden als Vorspann für den Weg auf den Pass Luegg.

Früh setzte der Tourismus ein. Golling war eine erste Destination, wohin der Erfinder der Pauschalreise, Dr. Degener, Züge voller Berliner brachte. Ein 7-minütiger köstlicher Werbefilm von 1928 ist auf YouTube abzurufen.

Ein Raum zeigt das Gewand: In Golling sage man "Tracht", in Tittmoning "Kleidung", erläutert Hemma Ebner. Um 1850 habe eine Tittmoningerin ein seidenes Biedermeierkleid getragen, ohne Schürze und mit Riegelhaube. Die Tennengauer Festtagstracht sei aus schwarzem Wollstoff, auf rotem Latz vorn geschnürt und mit dunkelblauer Seidenschürze. Die Werktagstracht sei ein hochgeschlossener Blaudruck mit Bettzeug-Schürze. Mit all dem - teils aus der Museumssammlung, teils Leihgaben - haben die Gollinger Trachtendamen Puppen für die Ausstellung eingekleidet.

Zu sehen sind auch ein für Bäuerinnen typisches schwarzes Seidenflügeltuch sowie die einer Bürgerin zustehende Haube. Übrigens: "Golling ist der südlichste Ort, wo es Goldhauben gibt", sagt Hemma Ebner. Offenbar sei diese Tradition für betuchte Bürgerinnen über die Schifffahrt von Linz bis Golling gekommen.

Glorios ist die Geografie: Auf einem fast sieben Meter langen Tisch ist eine Landkarte der Salzach von Golling bis Tittmoning aufgespannt. Dazu werden Nebenflüsse mit Ursprung, Länge und Mündung vorgestellt - von Lammer bis Moosach. Ebenso sind alle 34 Brücken fotografisch porträtiert. Und viele Fische werden präsentiert - auch historische, wie der 1617 bei Tittmoning gefangene, knapp drei Meter lange Beluga-Stör; eine Kopie von dessen Gemälde in Schloss Hellbrunn prangt nun in Golling.

Was Hemma Ebner mit der 100-jährigen Pointwirtin Elisabeth Wallinger im feinsten Scheffauerisch ausführlich besprochen hat, darf man auf Hörstationen lauschen. Die Sprache von drent kommt in Tittmoninger Haikus des bairischen Autors Josef Wittmann zur Geltung.



Ausstellung: "Stadt.Land.Fluss - Zwischen Golling und Tittmoning", Burg Golling, bis 25. Oktober.