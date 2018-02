Camerata Salzburg bekommt einen neuen Geschäftsführer

Die Camerata Salzburg hat einen neuen Geschäftsführer. Der Vorstand des Kammerorchesters hat am Dienstag Michael Sowa zum neuen Geschäftsführer ernannt. Der 35-Jährige war von 2009 bis 2017 Marketingleiter der Salzburger Kulturvereinigung und Lehrbeauftragter für Kulturmanagement an der Universität Salzburg. Er wird seinen Posten Anfang April 2018 antreten.

Wie das Orchester am Donnerstag in einer Aussendung mitteilte, werde sich der bisherige Geschäftsführer Shane Woodborne nach einer Übergabephase - und zusätzlich zu seiner Tätigkeit als Cellist in der Camerata - wieder vermehrt künstlerischen Projekten als Komponist widmen. "Wir können Michael Sowa eine solide Basis für seinen Start und seine Pläne bieten, da der Verein Camerata in den Jahren 2016 und 2017 wieder positive wirtschaftliche Ergebnisse erzielen konnte."

(APA)