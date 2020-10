Chartstürmerin aus Salzburg: Amy Wald ist seit Wochen auf Platz eins

Seit Wochen ist die 25-jährige Amy Wald an der Spitze der Ö3 Austro Charts. Wie sie das geschafft hat - und worum es bei ihrem Song geht.

In dem Lied "Mehr als nur ein Like" setzt sich die Salzburger Musikerin Amy Wald selbstkritisch mit den sozialen Medien auseinander: "Ich habe mich von Anfang an bewusst entschieden, meine Reise von der Straßenmusik bis zur Bühne online zu teilen. Ich habe alles dokumentiert", erzählt sie. Die sozialen Medien sind ihr Sprachrohr - dennoch ist ihr Blick auf die Onlinewelt zwiespältig.

"Es nimmt sehr viel Zeit in Anspruch zu analysieren, welches Bild funktioniert hat und welches nicht." Vor ...