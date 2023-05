Chor des Gasteiner Borg brachte "Freude" ins Parlament

Zur Feier des Europatags sang der Chor "Joyful, Joyful", eine Gospel-Version der Europahymne. Auch ein weitgehend unbekanntes Lied von Falco stand beim Auftritt im österreichischen Parlament auf dem Programm der Pongauer.

Der Schulchor des BORG Gastein sang am Donnerstag im österreichischen Parlament bei einem Festakt zum Europatag.

Ihre Bühne war der Sitzungssaal des Nationalrats in Wien, im Publikum saßen Spitzenpolitiker wie Bundeskanzler Karl Nehammer und EU-Kommissar Johannes Hahn: Am Donnerstag traten Schülerinnen des Borg Gastein Chors bei einem Festakt zum Europatag auf. Dieser fand aus Termingründen schon vor dem eigentlichen Europatag am 9. Mai statt.

Die Einladung des Chors erfolgte von der Vertretung der EU-Kommission in Wien. Deren Leiter, Martin Selmayr, empfingen die Sängerinnen im Oktober 2021 am Salzburger Hauptbahnhof mit einer Gospel-Version der Europahymne ...