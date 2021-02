Christian Eisenberger: Kunst wächst, wo die Natur wuchert

Was ist Natur, wo ist sie zu finden und wie wird sie Kunstplatz? Christian Eisenberger macht sich auf den Weg, um das herauszufinden.

Die Kunst, aus dem Eis am Grabensee geschlagen, schmilzt. Dann bleiben bloß Fotos - so ist das bei vielen Arbeiten, die Christian Eisenberger in der Natur schafft. "Ohne die Erfindung der Kamera wüsste keiner, was da war, was ich machte", sagt Eisenberger.

Diese Vergänglichkeit taugt ihm. Wenn er irgendwo im Wald Zapfen auflegt in einem Schachbrettmuster, wenn er Äste zu einer Art Baum oder Turm stapelt, könne man das als "kontemplativen Akt" sehen. Vor allem ist ein Akt ...