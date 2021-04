Cinétheatro in Neukirchen lebt hinter neuer Kulisse

Dem Zeitgeist gemäß wäre das Cinétheatro in Neukirchen abgerissen worden. Aber man fand eine ungewöhnliche Lösung, um es zu retten.

Die Atmosphäre erinnert an eine Kellerbühne in der Großstadt, es riecht nach Theater und hinter den Kulissen türmt sich ein Sammelsurium von Gegenständen aus der Theater- und Kinogeschichte. An den Wänden hängen Plakate von früheren Aufführungen. Und zum alten Bestand gehört auch Charly Rabanser. Der Regisseur und Schauspieler aus Salzburg, den es in jungen Jahren als Lehrer in den Oberpinzgau verschlagen hat, ist Obmann des Kulturvereins m22-Kulturexpress, der für das Theater und das Programm verantwortlich ist. "Man soll nicht alles ...