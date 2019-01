Cinetheatro macht 18 Monate Pause: Zum Abschied schaut der Kaiser höchstpersönlich vorbei

Pause. Für 18 Monate. Denn rund um das Cinetheatro Neukirchen entsteht ein Hoteldorf. Der Kulturtempel wird ein Teil davon. Wir sprachen mit Charlie Rabanser. Er ist seit drei Jahrzehnten der umtriebige Leiter.

Ist das ein vorübergehendes Aus oder das Ende? Charlie Rabanser: Es ist ein Abschied. Ich hoffe: nur auf Zeit. Am 1. Februar werde ich als Lehrer pensioniert. Ich bin dann 65. Ich gedenke, sofern ich körperlich und geistig gesund bleibe, kulturell weiterzuarbeiten. Ich hätte auch die Absicht, die Leitung in jüngere Hände zu legen - aber es findet sich niemand. Die Kultur scheint was ganz Böses an sich zu haben. Aber ich stünde helfend in der zweiten Reihe parat. Ich gebe jede Unterstützung.